В России начали действовать новые правила выдачи водительских прав

Новые правила выдачи водительских удостоверений начали действовать в России. Благодаря поправкам в закон "О безопасности дорожного движения" появятся новые категории и подкатегории транспортных средств.

Как сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" обозреватель автомобильной газеты "Клаксон" Кирилл Сазонов, то, что вступили в силу новые поправки - это совсем не означает, что с сегодняшнего дня как-то изменились схемы сдачи экзаменов в ГИБДД. Пока еще нет соответствующих программ и методик. Они еще пока не подготовлены, добавил он.

Сазонов также отметил, что первое время подготовка и сдача экзаменов будет проводиться по старым правилам.

В ГИБДД подчеркивают, что никакого обязательного обмена водительских прав после вступления в силу новых правил не будет - удостоверения действительны до окончания срока.

Как сообщалось ранее, нововведения должны коснутся сдачи экзамена на права. Так, например, из закона убрали норму об экстернате, и теперь пройти испытания в ГИБДД можно будет только после обучения в автошколе. Кроме этого, сдавать экзамены теперь можно на автомашине с автоматической коробкой передач.

Также, согласно новому закону, с 14 мая следующего года водителям с иностранными водительскими правами будет запрещено работать на территории России.