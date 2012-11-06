Эффективность борьбы с пьяными водителями в Москве выросла втрое

Эффективность борьбы с пьяными водителями увеличилась в три раза

Эффективность проверки нетрезвых за рулем в Москве выросла в три раза. Об этом заявил глава столичной полиции Анатолий Якунин.

По его словам, он ежедневно получает информацию о результатах рейда "Нетрезвый водитель". Руководитель столичного главка также отметил, что более 60% нарушений правил движения выявляются с помощью систем видеофиксации.

Сегодня в вопросах безопасности дорожного движения упор делается на контроль с помощью технических средств. Это генеральная линия мэрии, Министерства внутренних дел и Главного Управления МВД по Москве, подчеркнул Анатолий Якунин. Он отметил, что борьба с коррупцией будет вестись по всем направлениям, а основным станет надзор за сотрудниками ГИБДД.

Напомним, рейды по выявлению пьяных за рулем участились в столице после аварии на Минской улице, где пьяный водитель сбил насмерть семь человек.