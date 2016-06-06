Форма поиска по сайту

06 июня 2016, 09:43

Свежая пресса

Сегодня в СМИ: экономия на товарах и новое расписание трамваев

Граждане продолжат экономить на потреблении в ущерб качеству

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство опубликовало исследование, дополняющее картину поведения потребителей и прогнозы в отношении частного спроса, сообщает "Коммерсантъ".

Выбор домохозяйств в пользу дешевых и менее качественных товаров стал смещаться еще в 2011 году. Теперь же он все чаще делается в ущерб качеству еды, безопасности дорожного движения и бытовому комфорту. Если "значимых источников" экономического роста не обнаружится, ситуация не изменится, и в 2020 году оборот розницы останется значительно ниже уровня 2014 года.

Рекордное снижение реальных зарплат и доходов в 2015 году обрушило физическое потребление непродовольственных товаров на 20 процентов, а продовольственных – на 4,2 процента, считают в агентстве.

ГИБДД хочет вернуть себе полномочия по контролю за автопарком

МВД предложило лишить Российский союз автостраховщиков (РСА) части функций по контролю состояния российского автопарка. Аккредитацию операторов техосмотра, считают в МВД, нужно передать Росаккредитации, введя выездные проверки операторов с участием инспекторов ГИБДД, сообщает "Коммерсантъ".

Текущая схема, при которой техосмотр контролирует только РСА, приводит, с точки зрения ведомства, к "массовой фальсификации" данных, "дискредитации института технического осмотра" и, как следствие, к росту аварийности.

"Яндекс" может стать партнером социальной сети Facebook

"Яндекс" и Facebook ведут переговоры о партнерстве, рассказал "Ведомостям" близкий к поисковику человек.

По его словам, речь идет, во-первых, о разных вариантах совместного продвижения сервисов "Яндекса" для российской аудитории Facebook, а во-вторых, о рекламе – об обмене данными пользователей обеих компаний. Такие переговоры идут, знает и человек, близкий к партнерам Facebook, обсуждение находится на самом раннем этапе.

Moyo.tv запускает приложение для просмотра контента "В контакте" через телевизор

Компания "Мое ТВ" (бренд Moyo.tv) запускает сервис для доступа к социальной сети "В контакте" через телевизор, сообщил "Ведомостям" гендиректор компании Андрей Холодный и подтвердил представитель соцсети Евгений Красников.

С помощью приставки Moyo.tv пользователь сможет на экране телевизора войти в свой аккаунт соцсети и получить доступ к публикациям на стене, видеозаписям, ленте новостей и группам, в которых состоит. Соцсетями обычно пользуются через мобильное устройство или компьютер, в случае же с Moyo.tv телевизор становится "вторым экраном", объясняет Холодный.

Как соцсети и мессенджеры меняют будущее

Молодежь отказывается от личных машин, визуальные соцсети становятся популярнее текстовых, голосовой интерфейс меняет письменный. Это тезисы из отчета Мэри Микер, которую в Кремниевой долине называют "королевой интернета".

РБК изучил новый отчет Микер и выбрал десять важнейших тезисов.

Трамваи в Москве научили ездить точно по расписанию

Столичные транспортники сделали то, что раньше казалось невозможным: трамваи на северо-западе Москвы стали ходить с четкими интервалами, как поезда в метро. Пассажиры теперь точно знают: трамвай будет ровно через две, четыре или восемь минут. Как удалось этого добиться, выяснили журналисты "Российской газеты".

