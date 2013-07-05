Окно для записавшихся через интернет предлагают открыть в ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС
Госавтоинспекция запустила новую услугу онлайн-записи на прием, благодаря которой должны сократиться очереди в отделениях. Для тех, кто записался в ГИДД по интернету, возможно, сделают отдельное окно для приема, рассказал в эфире "Москва FM " главный редактор журнала "Новости автобизнеса" Роман Гуляев.
"Нововведение состоит в том, что теперь можно самому выбрать отделение и время через интернет, не записываясь по телефону. Возможно, будет отдельное "окошко" для данной категории граждан, то есть отдельная очередь", – сообщил Гуляев.
По словам Гуляева, этот вид записи будет гарантировать обслуживание в выбранное время, в отличие записи по телефону, по которой посетителям все равно приходилось стоять в очереди.
В случае если удобное время в ближайшем к автомобилисту отделении будет занято, система предложит пользователю другое отделение для прохождения нужной процедуры.
Для повышения качества услуг Госавтоинспекция предлагает всем желающим принять участие в опросе о качестве предоставления государственных услуг в электронном виде на сайте.
Гуляев добавил, что для ускорения работы в крупных подразделениях ГИБДД Москвы уже установлен 12-часовой рабочий день, одно из отделений регистрации работает круглосуточно, а еще одно готовится к введению такого режима в августе.
Напомним, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде на едином портале www.gosuslugi.ru и pgu.mos.ru производится только зарегистрированным пользователям через "Личный кабинет".
