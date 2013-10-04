Новый регламент регистрации авто: руководство к действию

Фото:ИТАР-ТАСС

С 15 октября россияне смогут поставить автомобиль на учет в подразделении ГИБДД любого региона, независимо от места регистрации автовладельца. Если номера украдены, то предоставляется возможность получить дубликаты. Такие нормы прописаны в новом административном регламенте, который 4 октября публикует "Российская газета". О том, что изменится для россиян с введением новых правил – в материале M24.ru.

После вступления в силу регламента, в каждом регионе будет создано как минимум по одному подразделению, которое будет работать по новым правилам. С 1 января 2014 года по новым правилам в Москве и Московской области будут работать не менее половины подразделений.

Как будет работать новый регламент? Если житель любого региона России покупает автомобиль в Москве, то он может поставить его на учет непосредственно в столице. Номерные знаки на ТС будут предоставляться с московским кодом региона, но в базе данных транспортное средство припишут к реальному месту прописки или регистрации автовладельца.

Также данная услуга будет актуальной для автовладельцев, запланировавших покупку поддержанного авто за рубежом. В настоящее время на переоформление таких машин из-за большого количества документов может уходить до двух месяцев. С 15 октября - всего пара часов (конечно, при условии, если машина уже находится на территории России).

Однако больше всего новые правила должны порадовать самых "ленивых" автовладельцев и автосалоны. Ведь ранее поставить автомобиль на учет удаленно, то есть через автосалон, могли лишь жители того же города.

Сколько времени можно будет сэкономить при регистрации автомобиля?

Новый регламент существенно сокращает количество процедур и документов, необходимых для постановки транспорта на учет. Время регистрации сокращается с трех часов до одного, а постановка на учет нового автомобиля займет менее 60 минут.

Записаться в любое отделение ГИБДД можно будет заранее через единый портал госуслуг, или встать в электронную очередь в непосредственный день регистрации. Во втором случае автовладелец должен взять в специальном терминале талон, в котором будет указан номер в очереди и список окон, которые водитель должен посетить.

Новый собственник обязан прийти в ГИБДД в течение 10 суток после заключения договора и поставить машину на учет.

В первую очередь автолюбителю предстоит проверка документации машины, которая занимает с учетом очереди не более 20 минут. Если все в порядке, то водителю выдается квитанция на оплату госпошлины и его автомобиль направляется на технический осмотр. Новые автомобили проходят эту процедуру за 5 минут, а вот владельцам поддержанных авто придется подождать около 20 минут.

Затем сотрудники ГИБДД принимают решение о регистрации или отказе, а также выдают документы. Эта процедура займет до 10 минут и еще столько же автовладелец может потратить на получение регистрационных знаков.

Как оставить старые госномера?

Российские автовладельцы неоднократно высказывались за право сохранять на автомобиле старые регистрационные номера при смене владельца или переставить свои полюбившиеся номерные знаки на новый автомобиль. Теперь такая возможность появилась у жителей всех регионов России.

Если автомобиль поддержанный, то новый владелец может сохранить за собой старые регистрационные знаки. Тогда процедура оформления обойдется дешевле. Тем же, кто хочет установить на автомобиль новые знаки, придется написать специальное заявление.

У прежнего собственника автомобиля осталось право на сохранение за собой старых номеров. Для этого до продажи автомобиля необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением о сохранении номеров. Старому авто будут присвоены другие номерные знаки, с которыми он и будет продаваться. При этом хранение автономеров в ГИБДД продлили до полугода.

Отметим, что продать машину вместе с номером можно было и раньше, однако автовладельцы сталкивались при это с рядом проблем. Переоформить автомобиль могли только люди, прописанные в одном городе. При этом новый автовладелец мог не поставить машину на учет вовремя и в результате транспортный налог и штрафы, выписанные автоматической системой фотовидеофиксации, ложились на старого хозяина.

Для решения этих проблем в законопроекте появился пункт о прекращении регистрации. По истечении 10 дней с момента подписания договора купли-продажи старый собственник вправе обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию автомобиля. При этом документы и регистрационные знаки будут объявлены в розыск.

По каким причинам в ГИБДД могут отказать в регистрации автомобиля?

По новому закону, в регистрации автомобиля будет отказано, если в паспорте транспортного средства нет отметки об уплате утилизационного сбора. Это не касается машин, которые поступили в продажу до 1 сентября 2012 года.

Кроме того, основной причиной отказа считается отсутствие у нового владельца необходимой документации. При обращении в ГИБДД необходимо иметь при себе паспорт на транспортное средство, договор купли-продажи, страховой полис ОСАГО, паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение.

Также сотрудники ГИБДД откажут в регистрации ТС, если автомобиль числится в розыске или его регистрационные номера утеряны.

Что делать, если номера автомобиля утеряны или их украли?

Если номера машины украли или автовладелец их потерял, то теперь необязательно идти в ГИБДД и писать заявление. Можно будет просто обратиться в соответствующую коммерческую структуру, где изготовят дубликат потерянного номера, который будет считаться действительным.

По мнению экспертов, после вступления в силу закона должен исчерпать себя криминальный бизнес, связанный с похищением госномеров.

"Этим шагом мы частично выбиваем плацдарм из-под мошенников, которые крадут номера, а потом их же и продают владельцу путем вымогательства. Так что, учитывая массу драконовских поправок в кодексы: в административный и уголовный, для прочих водителей и собственников транспортных средств – это луч света в темном царстве", - сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Впрочем, существует возможность, что номера просто перевесят на другой автомобиль, чтобы совершить преступление. Поэтому эксперты советуют все-таки обратиться в ГИБДД и провести процедуру "изменения данных".