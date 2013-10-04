С 15 октября поставить авто на учет можно в любом подразделении ГИБДД

Поставить машину на учет можно будет в любом подразделении ГИБДД любого региона, независимо от места регистрации автовладельца. Такая норма прописана в новом административном регламенте, который сегодня публикует "Российская газета". Он вступает в силу 15 октября.
При этом, если номера машины украдены или потеряны, владельцу авто не придется идти в ГИБДД и писать заявление. Чтобы восстановить номера, будет достаточно обратиться в соответствующую коммерческую структуру. Там изготовят дубликат потерянного номера, который будет считаться действительным.
Кроме того, в новом регламенте предпринята попытка приблизить возможность закрепления номера за автомобилем, то есть при продаже машины владелец будет продавать номер вместе с ней. При этом продавцу не надо будет обращаться в ГИБДД, чтобы снять машину с учета. Если покупатель в течение 10 суток поставит машину на учет, ГИБДД изменит данные в базе.
Однако у прежнего собственника автомобиля останется право на сохранение за собой номеров. Чтобы это сделать, ему придется обратиться в ГИБДД с соответствующим заявлением до продажи автомобиля.
Согласно новому регламенту, увеличится и срок хранения номеров. Теперь ГИБДД вместо одного месяца будет хранить их полгода. Сделано это потому, что очень часто автомобилисты, сдававшие машину в трейд-ин, не успевали за месяц приобрести новое авто.