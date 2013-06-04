Круче Джеймса Бонда: почему люди платят за "красивые номера"

Регистрация автомобилей в ГИБДД. Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы подготовили и направили в правительство России законопроект, определяющий порядок продажи так называемых "красивых номеров" — автомобильных номерных знаков с запоминающимися сочетаниями букв и цифр. Предложено установить на такие номера фиксированную цену в 150 тысяч рублей. Сейчас их стоимость на "сером рынке" может достигать десятков тысяч долларов. Издание M24.ru выяснило, за какие номера и почему люди готовы серьезно раскошелиться.

Конечно, автомобилисты отдают крупные суммы за номерные знаки, официальная госпошлина на которые всего 1,5 тысячи рублей, не потому что хотят украсить свою машину счастливым числом. Их мотивами руководит отнюдь не иррациональная вера в удачу. Просто давно замечено, что сотрудники ГИБДД крайне редко останавливают авто, на чьих бамперах присутствуют определенные комбинации букв и цифр. Это значит, что и штрафы их владельцы платят гораздо реже, чем рядовые участники движения. Таким образом, покупка "красивых номеров", по мнению водителей, — своего рода инвестиция, позволяющая со временем если не заработать, то сэкономить сумму, намного превосходящую ту, в которую они обошлись. Информация о "блатных номерах" не хранится за семью печатями: почитав автомобильные форумы в сети, можно узнать их характеристики и даже примерную стоимость.

Считается, что до 1993 года моды на "красивые номера" не было, а престижными считались серии МОЛ, МОС, МКМ и МКС, которые принадлежали столичным силовым ведомствам. Купить такие номера было невозможно, но по дружбе или за какие-либо услуги их могли подарить. Ситуация изменилась с появлением номеров новой серии с тремя цифрами и тремя буквами. Силовики, в том числе и ФСБ, получили номера вида О***ОО. Вспоминают, что спрос на такие номера был очень велик. Однако с теми, кто сумел их приобрести, судьба сыграла злую шутку: в 1998 году спецслужбы отказались от этой серии, после чего ГИБДД устроило на их владельцев настоящую охоту, выясняя, как и при каких обстоятельствах номерные знаки были получены.

Сейчас особенно "неприкосновенными" автомобилисты также считают номерные серии, принадлежащие силовым ведомствам. Называют, например, серию А***МР, закрепленную за центральным аппаратом МВД. Номер с таким сочетанием букв, если верить пользователям автомобильных форумов, обойдется от 5 до 10 тысяч долларов, а его владельца будут останавливать только за очень серьезные нарушения. "Охранной грамотой" служат и номерные серии, принадлежащие ФСБ и ФСО (Х***КХ77 и 99 и Е***КХ77 и 99), но, как отмечают знатоки, купить их практически невозможно, а документы на их получение придется подписывать у руководства спецслужб. Впрочем, в интернете можно найти и их стоимость — порядка 40-70 тысяч долларов.

Чуть ниже по иерархии стоят номера, принадлежащие Центру спецсвязи, Фельдъегерской службе и Министерству связи (С***СС77). В сети называют цену порядка 4 тысяч долларов, а их обладателей не будут останавливать за мелкие нарушения в Москве и области.

Что же касается красивых сочетаний цифр, например, 555 или 999, то их получение якобы обойдется менее чем в тысячу долларов, но и никакой гарантии, что автоинспекторы перестанут замечать такую машину, они не дадут. Наоборот, как отмечают опытные водители, гаишники, особенно в провинции, будут останавливать обладателей таких номеров просто из любопытства. То же самое относится и к тем, кто устанавливает на машину номера вроде 001 или 007. Вряд ли сотрудники ГИБДД сочтут их владельцев секретными агентами, спешащими на задание.

Кстати, еще одним способом избежать дорожных штрафов, который появился совсем недавно, стала установка на автомобили иностранных номеров. Дело в том, что комплексы фотовидеофиксации нарушений, расставленные по Москве, не распознают зарубежные номерные знаки. Особенно много машин в столице ездит с прибалтийскими номерами.

В отличие от автомобильных номеров, приобрести красивый телефонный номер можно совершенно легально. Например, номер с пятью совпадающими последними цифрами обойдется абоненту примерно в 25 тысяч рублей, а номер вида (***)*63-63-63 будет стоить 18 тысяч рублей. Номера, которые чуть сложнее запомнить с первого раза, вроде (***)***-28-28 будут стоить значительно дешевле, порядка полутора тысяч рублей. Стоимость прямых семизначных номеров с повторяющимися комбинациями цифр гораздо дороже — сейчас они предлагаются по цене до 750 тысяч рублей. Впрочем, Россия не бьет рекордов в этом бизнесе. Самый дорогой телефонный номер с комбинацией цифр 9111119 был продан в Бахрейне за 2,8 миллиона долларов.