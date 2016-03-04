В центре столицы произошел провал грунта

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В центре Москвы на Коровьем валу произошел провал грунта, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Коровий вал в районе дома № 5. "Небольшой участок, он огорожен блоками. На месте работают специалисты аварийных служб и сотрудники ГИБДД", – пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что дорога не перекрыта, движение транспорта происходит в рабочем режиме.

В прошлом месяце грунт провалился на 3-й Мытищинской улице, недалеко от первого корпуса дома № 5. В яму, площадью три на пять метров, провалились две машины: одна ушла в землю наполовину, повреждения второй были незначительными.

Аварийные службы проводили ремонт труб и восстанавливали асфальтовое покрытие.