Гаишникам запретили пользоваться ручными радарами

Дорожным полицейским запретили пользоваться ручными радары, измеряющими скорость. Такое решение уже принято в нескольких регионах страны на основании письма министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Использование ручных радаров всегда увеличивало коррупцию в работе дорожной полиции, подчеркнул в эфире "Москвы FM" автоюрист Дмитрий Славнов.

"Показания с ручного радара можно легко удалить, если будет договоренность с инспектором. Также он мог зафиксировать повышенную скорость у одного автомобилиста и потом всем ее приписывать. Новые радары, которые снимают машину, тоже использовались не совсем правильно. Радар может настраиваться по ходу и против хода. И его иногда специально ставили против хода для накрутки скорости", – сказал он.

Как пишет "Коммерсант", производители приборов считают, что ручные радары рано списывать со счетов, поскольку автоматика периодически сбоит. Например, в Ульяновске водитель 14-местной "Газели" получил штраф с камеры за движение со скоростью 233 километров в час. Оказалось, что устройство вовремя не прошло поверку.

В Москве работает 902 комплекса фото- и видеофиксации, в этом году власти планируют установить еще 500 камер слежения. Дорожные камеры регистрируют превышение скорости и движение по выделенным линиям общественного транспорта.

Превышение скорости на 60-80 километров карается штрафом в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода. Если же скорость превышена на 80 километров в час и более, человеку грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на шесть месяцев. Незначительное превышение скорости на 20-40 километров в час предусматривает штраф в размере 500 рублей.