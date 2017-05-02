Мотосезон официально стартовал в Москве

ГИБДД официально открыла мотосезон, сообщает Агентство "Москва".

До 150 нарядов ДПС будут ежедневно обеспечивать безопасность дорожного движения в столице.

Руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов выразил уверенность в том, что благодаря службе ГИБДД число ДТП в 2017 году продолжит снижаться.

Подготовка к мотосезону началась в апреле. Сотрудники полиции напомнили о правилах безопасности на дорогах, а также раздали водителям специальные листовки.

С 1 мая круглосуточные дежурства ведут пожарно-спасательные мотоциклы, которые будут выезжать на ДТП и другие чрезвычайные происшествия. В распоряжении спасателей четыре байка, сделанных по спецзаказу. Мотоциклы оснастили водоэмульсионными огнетушителями, медицинской укладкой для оказания первой помощи, а также жесткими носилками.

В дежурную мотогруппу входят аттестованные спасатели, пожарные, которые имеют спортивные моторазряды, и квалифицированные спасатели-медики.

