В библиотеке иностранной литературы расскажут о художнице Фриде Кало

Фото: ru.wikipedia.org
16 июля в библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино состоится лекция "Фрида Кало". Посетители узнают интересные факты об известной мексиканской художнице.
Сотрудник библиотеки Елена Сальникова расскажет о жизни Кало, после чего гости увидят биографический фильм "Фрида", главную роль в котором сыграла Сальма Хайек. Сама актриса была номинирована на премию "Оскар" за эту работу.
Лекция приурочена ко дню рождения Фриды Кало – 6 июля. В этот день в Зале коллекций заработала книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная ей. Ее можно успеть посетить до конца месяца.
Место: Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино
Вход свободный, но необходимо взять с собой паспорт или читательский билет