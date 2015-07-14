В библиотеке иностранной литературы расскажут о художнице Фриде Кало

Фото: ru.wikipedia.org

16 июля в библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино состоится лекция "Фрида Кало". Посетители узнают интересные факты об известной мексиканской художнице.

Сотрудник библиотеки Елена Сальникова расскажет о жизни Кало, после чего гости увидят биографический фильм "Фрида", главную роль в котором сыграла Сальма Хайек. Сама актриса была номинирована на премию "Оскар" за эту работу.

Лекция приурочена ко дню рождения Фриды Кало – 6 июля. В этот день в Зале коллекций заработала книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная ей. Ее можно успеть посетить до конца месяца.

Фрида Кало – мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Ее художественный стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Художница с детства страдала полиомиелитом, а в 18 лет попала в тяжелейшую автоаварию: у нее бели сломаны позвоночник, таз, ноги, ребра, ключица. Несмотря на это, Фрида писала картины, интересовалась политикой и вступила в Мексиканскую коммунистическую партию. Художница отличалась эпатажным нравом, не стеснялась вредных привычек, любила крепкую брань и вела себя максимально свободно. В 1937 году в доме Кало, где она жила с мужем, останавливался Лев Троцкий, с которым, по рассказам современников, у нее случился роман.

