Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах президента во Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Лидер партии "Национальный фронт" Марин и Ле Пен и основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон отдали свои голоса на президентских выборах во Франции, передает РИА Новости.

Отмечается, что Макрон перед тем проголосовать, отстоял очередь за бюллетенем.

Кроме того, свой выбор сделали кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и президент Франции Франсуа Олланд.

Первый тур стартовал 23 апреля 2017 года. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

Второй этап выборов намечен 7 мая 2017 года.