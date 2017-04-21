Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 13:05

В мире

Ле Пен в случае победы на выборах проведет референдум о выходе Франции из ЕС

Фото: ТАСС/DPA/Wiktor Dabkowski

Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на выборах проведет референдум о выходе государства из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Ле Пен намерена сделать это в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС.

Кроме того, она собирается радикально изменить экономическую политику государства.

Опрос среди французов показал, что большинство высказывается против выхода страны из еврозоны и возвращения к франку – это 72 процента респондентов.

Однако касательно членства Франции в Евросоюзе мнения разделились примерно поровну: 37 процентов видят в этом больше отрицательных сторон, 31 процент – наоборот. Еще 32 процента опрошенных считают, что это несет одинаковое число плюсов и минусов.

Первый тур выборов во Франции состоится 23 апреля, второй – 7 мая.

Согласно опросам, Марин Ле Пен может победить в первом туре. Ее наиболее вероятными соперниками считаются три кандидата: министр экономики страны Эммануэль Макрон, экс-премьер страны Франсуа Фийон и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который также выступает за выход страны из ЕС.

Франция Евросоюз Марин Ле Пен выборы президента жизнь в мире

Главное

