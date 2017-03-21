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21 марта 2017, 19:50

Жизнь в мире

Французская прокуратура начала расследование в отношении главы МВД

Фото: ТАСС/Imago

Прокуратура Франции открыла предварительное расследование по факту трудоустройства дочерей главы МВД страны Бруно Ле Ру в Национальном собрании, сообщает газета Le Figaro.

Расследование ведет Центральное управление по борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что дочери Ле Ру числились его помощницами в Национальном собрании с 2009 по 2016 год, получая зарплату. Однако в это же время они учились в лицее.

Глава МВД Франции встретится с премьер-министром страны Бернаром Казневом для объяснения в связи с этим инцидентом.

Это не первый подобный случай во Франции. Ранее сообщалось, что прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве жены Франсуа Фийона,

По данным СМИ, Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции, но никаких обязанностей у нее не было. Всего она получила около 500 тысяч евро. Похожие обвинения выдвигали и в адрес детей политика.

Франция расследование жизнь в мире
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