Движение Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции

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Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" лидирует во втором туре в Национальное собрание. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Пока подсчитано около 56,76 процента бюллетеней. За кандидатов движения "Республика на марше" проголосовали 41,25 процента избирателей.

"Республика на марше" вместе с союзным "Демократическим движением" получит в новом созыве большую часть мест. В объединении будет от 395 до 425 парламентариев.

Далее идет правоцентристская партия "Республиканцы", "Национальный фронт" Марин Ле Пен, "Социалистическая партия" и левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.