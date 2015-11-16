Пропавшую во время теракта в Париже россиянку до сих пор не нашли

Фото: ТАСС/Yann Schreiber/BarcroftMedia

Судьба россиянки Натальи Муравьевой, которая пропала во время нападения на театр Bataclan во Франции, до сих пор неизвестна, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство России во Франции.

"У нас пока нет никаких сведений, но мы в процессе, продолжаем ее поиски, находимся в контакте с французской стороной", – сообщили в посольстве.

В дипмиссии также добавили, что пропавшая россиянка не числится в списках раненых и погибших.

Напомним, Наталья Муравьева имеет двойное гражданство России и Франции.

По французскому паспорту она – Наталья Булыгина-Лорэн. По словам ее мужа-француза, они вместе находились в зале на концерте, и во время атаки были ранены террористами. Всех, кто мог ходить, вывели из зала после штурма, но Наталья в тот момент была без сознания и оставалась внутри. Больше о ней ничего не известно.

Родственники и друзья ищут девушку через соцсети.

Напомним, вечером в пятницу, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция – Германия.

Кроме того, в концертном зале Bataclan, где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников.

Известно, что жертвами терактов стали 129 человек. По предварительным данным погибших россиян среди них нет.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Во Франции объявлено чрезвычайное положение.