Названы имена трех причастных к терактам во Франции

Стали известны имена трех причастных к терактам в Париже террористов

Стали известны имена трех террористов, причастных к терактам в Париже, передает телеканал "Москва 24".

Среди боевиков, совершивших захват заложников в театре "Батаклан", числится 29-летний Исмаил Омар Мостефа, гражданин Франции, отец и брат которого ранее были взяты под стражу.

Имя еще одного террориста – гражданина Сирии Ахмеда Алмохаммеда, попавшего в Европу в качестве мигранта, ранее опубликовала сербская газета. Сведений о третьем террористе по имени Абдулакбак пока нет.

Некоторые СМИ отмечают, что двое нападавших были несовершеннолетними. Всего в ходе терактов погибли семь террористов: шестеро из них взорвали себя, еще одного убили сотрудники правоохранительных органов.

Добавим, что для оказания помощи в расследовании терактов ФБР направит своих сотрудников во Францию. В рабочую группу войдут эксперты в области извлечения информации из электронных устройств, в том числе мобильных телефонов и компьютеров.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов, по последним данным, погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения. Россиян среди них не обнаружено.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.