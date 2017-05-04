Форма поиска по сайту

04 мая 2017, 17:52

В мире

Павленскому предоставили политическое убежище во Франции

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому дали политическое убежище во Франции, сообщает агентство France Presse.

Павленский вместе с женой и детьми уехал из России после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на него заявление о насильственных действиях сексуального характера. Художник считает это провокацией и опровергает информацию. На него также возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Факта драки с супругом Слониной Павленский не отрицал.

Художник известен своими эпатажными акциями. Он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, прибивал свои половые органы к брусчатке, голым обматывался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Павленский поджог дверь здания ФСБ на Лубянке.

