Павленскому предоставили политическое убежище во Франции

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому дали политическое убежище во Франции, сообщает агентство France Presse.

Павленский вместе с женой и детьми уехал из России после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на него заявление о насильственных действиях сексуального характера. Художник считает это провокацией и опровергает информацию. На него также возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Факта драки с супругом Слониной Павленский не отрицал.

Художник известен своими эпатажными акциями. Он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, прибивал свои половые органы к брусчатке, голым обматывался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Павленский поджог дверь здания ФСБ на Лубянке.

