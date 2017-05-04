Кандидата в президенты Франции Ле Пен закидали яйцами

Фото: Zuma/TASS/Panoramic
Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен закидали яйцами во время поездки в Бретань, сообщает "Газета.ру".
Ле Пен приехала в северо-западный регион Франции, чтобы провести несколько мероприятий и встретиться с избирателями.
Однако во время встречи с местными жителями политика закидали яйцами. Охранники увели Ле Пен в помещение.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.
Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.