04 мая 2017, 17:20

В мире

Кандидата в президенты Франции Ле Пен закидали яйцами

Фото: Zuma/TASS/Panoramic

Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен закидали яйцами во время поездки в Бретань, сообщает "Газета.ру".

Ле Пен приехала в северо-западный регион Франции, чтобы провести несколько мероприятий и встретиться с избирателями.

Однако во время встречи с местными жителями политика закидали яйцами. Охранники увели Ле Пен в помещение.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.

