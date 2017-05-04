Кандидата в президенты Франции Ле Пен закидали яйцами

Фото: Zuma/TASS/Panoramic

Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен закидали яйцами во время поездки в Бретань, сообщает "Газета.ру".

Ле Пен приехала в северо-западный регион Франции, чтобы провести несколько мероприятий и встретиться с избирателями.

Однако во время встречи с местными жителями политика закидали яйцами. Охранники увели Ле Пен в помещение.