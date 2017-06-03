Памятник Бунину открыли во Франции

Фото: ТАСС/Репродукция Михаила Рогозина

Памятник писателю Ивану Бунину открыли во французском городе Грассе, сообщает ТАСС. Первый лауреат Нобелевской премии по литературе много лет провел в этом городе, расположенном на юге страны.

Скульптуру установили в парке рядом с городской библиотекой. Высота памятника составляет два метра, его отлили из бронзы.

Главы городского муниципалитета и департамента Приморские Альпы, а также посол России во Франции Александр Орлов возложили цветы к подножию памятника. Детский хор консерватории Грасса исполнил гимн Франции и гимн России.