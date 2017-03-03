В доме Фийона прошел обыск

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Обыск был проведен в квартире кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, сообщает Lenta.ru

Обыск произведен сотрудниками управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями в рамках расследования дела о возможном хищении государственных средств.

По данным агентства, обыск прошел 2 марта в первой половине дня в одном из жилых домов 7-го округа Парижа, где Фийон проживает вместе со своей супругой Пенелопой, которая также является одним из фигурантов дела.