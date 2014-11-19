Михаэль Шумахер парализован и не может разговаривать

Фото: ТАСС

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер парализован и не может говорить. Однако состояние экс-пилота "Формулы-1" постепенно улучшается, сообщает портал F1 i.

Бывший пилот "Формулы-1" Филипп Стрейфф посетил Шумахера и рассказал после встречи журналистам, что у "Красного Барона" наблюдаются проблемы с речью, он испытывает тяжелые проблемы с памятью и парализован ниже шеи.

Напомним, в конце декабря прошлого года семикратный чемпион "Формулы-1" получил серьезную травму головы, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер упал на спуске и ударился головой о камень. У пилота произошло кровоизлияние в мозг, в госпиталь его доставили в критическом состоянии.

После операции Шумахера погрузили в состояние медикаментозной комы. Он вышел из нее лишь в конце июня.

По сообщениям врачей, полное восстановление организма "Красного барона" практически невозможно, но часть функций, скорее всего, удастся вернуть.

9 сентября Шумахера выписали из клиники, дальнейшую реабилитацию он продолжит дома под наблюдением врачей.