Первый в истории Гран-при России "Формулы-1" посетили свыше 165 тысяч человек

Фото: M24.ru

Первый в истории Гран-при России "Формулы-1" собрал большую аудиторию. По словам организаторов, за четыре дня соревнований сочинский автодром посетили более 166 тысяч человек, сообщается на сайте Sochi Autodrom.

Трансляцию гонки посмотрели около 3,4 миллиона россиян, что в три раза выше по сравнению с рейтингами других этапов чемпионата.

Напомним, Гран-при России завершилось 12 октября. Победу в соревновании одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который после первого же поворота захватил лидерство и удерживал его на протяжении всей гонки. Вторым финишировал его напарник Нико Росберг. Тройку замкнул Валттери Боттас из Williams.

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят расположился на 14-й строчке итогового протокола.

Что касается отечественной "конюшни" Marussia, то ее единственный болид, вышедший на старт, так и не доехал до финиша из-за технических проблем.