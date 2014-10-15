Первый в истории Гран-при России "Формулы-1" посетили свыше 165 тысяч человек

Фото: M24.ru
Первый в истории Гран-при России "Формулы-1" собрал большую аудиторию. По словам организаторов, за четыре дня соревнований сочинский автодром посетили более 166 тысяч человек, сообщается на сайте Sochi Autodrom.
Трансляцию гонки посмотрели около 3,4 миллиона россиян, что в три раза выше по сравнению с рейтингами других этапов чемпионата.
Ссылки по теме
- Первую гонку "Формулы-1" в России выиграл Хэмилтон
- Скорости не сбрасывай на виражах: "Формула-1" теперь и в России
Напомним, Гран-при России завершилось 12 октября. Победу в соревновании одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который после первого же поворота захватил лидерство и удерживал его на протяжении всей гонки. Вторым финишировал его напарник Нико Росберг. Тройку замкнул Валттери Боттас из Williams.
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят расположился на 14-й строчке итогового протокола.
Что касается отечественной "конюшни" Marussia, то ее единственный болид, вышедший на старт, так и не доехал до финиша из-за технических проблем.
Сайты по теме