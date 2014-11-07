Российская команда "Формулы-1" Marussia прекратила существование

Фото: marussiaf1team.com

Российская гоночная команда "Формулы-1" Marussia F1 Team прекратила свою деятельность и уволила 200 сотрудников своего завода в Оксфордшире, сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководства команды, распространенное в пятницу.

Ранее стало известно, что команда признана банкротом и передана двум внешним управляющим Джеффу Роули и Джеффу Картон-Келли - представителям аудиторской компании FRP Advisory LLP. Гонщики "конюшни" не выступали на Гран-при США и не примут участия в предпоследнем этапе чемпионата, который пройдет в Бразилии в ближайший уик-энд.

"Команда не имеет устойчивой оперативной и финансовой структуры для поддержания деятельности в обозримом будущем. К сожалению, пришлось сократить штат команды", - заявил в пятницу администратор.

Временный администратор команды заявил, что Marussia находится в состоянии банкротства и, соответственно, не сможет принять участие в последнем этапе сезона - Гран-при Абу-Даби.

Отметим, что Marussia 5 ноября присутствовала в предварительном списке участников чемпионата мира "Формулы-1" 2015 года.