Российская команда "Формулы-1" Marussia прекратила существование

Фото: marussiaf1team.com
Российская гоночная команда "Формулы-1" Marussia F1 Team прекратила свою деятельность и уволила 200 сотрудников своего завода в Оксфордшире, сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководства команды, распространенное в пятницу.
Ранее стало известно, что команда признана банкротом и передана двум внешним управляющим Джеффу Роули и Джеффу Картон-Келли - представителям аудиторской компании FRP Advisory LLP. Гонщики "конюшни" не выступали на Гран-при США и не примут участия в предпоследнем этапе чемпионата, который пройдет в Бразилии в ближайший уик-энд.
"Команда не имеет устойчивой оперативной и финансовой структуры для поддержания деятельности в обозримом будущем. К сожалению, пришлось сократить штат команды", - заявил в пятницу администратор.
Временный администратор команды заявил, что Marussia находится в состоянии банкротства и, соответственно, не сможет принять участие в последнем этапе сезона - Гран-при Абу-Даби.
Отметим, что Marussia 5 ноября присутствовала в предварительном списке участников чемпионата мира "Формулы-1" 2015 года.
Marussia F1 TeamАвтогоночная команда Marussia F1 Team ("Маруся") была образована на базе команды Virgin Racing после покупки ее компанией Marussia Motors. Дебютировала в "Формуле-1" в 2012 году. В 2012-2013 годах использовала двигатели Cosworth, в нынешнем сезоне - двигатели Ferrari.
Главой инженерного департамента команды был Николай Фоменко. В апреле 2014 стало известно, что президент компании Marussia Motors Николай Фоменко больше не является главой инженерного департамента "Маруси", а команда уже не имеет ни технических, ни финансовых связей с компанией Фоменко.