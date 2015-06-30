Мария Шарапова стала единственной россиянкой в списке богатейших знаменитостей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых знаменитостей с самыми высокими доходами.

Теннисистка Мария Шарапова заняла 88 строчку в этом списке, став единственной представительницей России в рейтинге издания в 2015 году. Доход Шараповой за год составил 29,5 миллиона долларов. В прошлом году россиянка занимала 63 место в подобное списке.

Первое место в рейтинге занял боксер Флойд Мейуэзер, доход которого издание оценило в 300 миллионов долларов. На второй строчке разместился еще один боксер - Мэнни Пакьяо, заработавший за год 160 миллионов долларов.

Третьей в рейтинге стала певица Кэти Перри с годовым доходом в 135 миллионов долларов.

В число 10 самых богатых также попали певица Тейлор Свифт, группа One Direction, радиоведущий Говард Стерн ,писатель Джеймс Паттерсон, актер Роберт Дауни-младший и футболист Криштиану Роналду.

Рейтинг составлен Forbes на основании данных о доходах знаменитостей в период с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года до вычета налогов. Данные о доходах взяты из открытых источников.