Отечественные фармкомпании и кризис в пабах

Из-за кризиса в пабах все меньше посетителей

Рост цен на еду и алкоголь привел к падению посещаемости развлекательных заведений, сообщает "Коммерсант". По данным Nielsen, с начала года 49% посетителей отказывали себе в походах в бары, 46% – в пабы, а 62% ни разу не переступили порог ночных клубов. Не лучше ситуация и в ресторанах и кафе, их клиенты все больше обращают внимание на объем порций и напитков, экономят даже на заказах десертов.

Отечественные фармкомпании усиливают позиции

Из-за роста цен на лекарства дешевые препараты компаний РФ будут занимать на рынке все большую долю, пишет "Коммерсант". Отечественные же производители считают, что уменьшение доли иностранных лекарств происходит слишком медленно, и надеются на государственные преференции.

Доля импортного продовольствия в товарообороте почти не изменилась

Население тратит на импортные продукты столько же, сколько и до санкций и девальвации, передают "Ведомости". Импорт Россией продовольствия в валютном выражении остается примерно на 40% ниже, чем годом ранее (максимум падения был достигнут в феврале 2015 года – 43% к тому же периоду 2014 года, за январь – август разрыв сократился до 37%). В рублевом же выражении импорт продуктов не снизился и даже немного вырос (на 1% за первое полугодие 2015 года). Это означает, что население тратит на импортные продукты столько же, сколько и годом ранее, но покупает их меньше.

Беспилотные грузовики к 2018 году поедут от Москвы до Санкт-Петербурга

Беспилотные "Камазы" будут тестироваться на платной трассе М11 Москва – Санкт-Петербург три года – в 2016–2018 годах, пишут "Ведомости". Если тесты будут успешными, беспилотники поедут по "Шелковому пути" – от Хельсинки и Бреста до Пекина. Это часть проекта "Высокоскоростные автотранспортные коридоры для беспилотных транспортных средств" (auto.net), входящего в "Национальную технологическую инициативу". Премьер Дмитрий Медведев выделил на нее 10 млрд рублей неделю назад. 2,2 млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета на 2016 года. Сколько именно пойдет на беспилотники, станет ясно, когда министерства представят проекты дорожных карт с конкретными предложениями.

Новый владелец Forbes решил закрыть журналы GEO, "Gala Биография" и GEOlenok

Журналы GEO, "Gala Биография" и GEOlenok будут закрыты, объявил владелец издателя журнала Forbes "АС Рус медиа" Александр Федотов на встрече с сотрудниками издательства, пишут "Ведомости". Решение о закрытии изданий было принято еще немецкой Axel Springer. В издательстве останутся журналы Forbes, OK! и сайты Forbes.ru и finanz.ru. Генеральным директором издательства "АС Рус медиа" назначена Наталья Гандурина.

Президентские гранты за 2015 год получат и патриоты, и иностранные агенты

На официальном сайте конкурса государственной поддержки некоммерческих организаций (НКО) опубликованы результаты второго конкурса 2015 года по выделению президентских грантов сообщают "Ведомости". Среди крупнейших получателей – соучредители движения "Антимайдан" "Ночные волки" и "Боевое братство", которым на двоих досталось почти 30 млн рублей. "Боевое братство" получило в сумме 17,6 миллионов рублей от "Гражданского достоинства" и Союза пенсионеров России на правовой центр защиты прав ветеранов и членов их семей "Точка опоры" и создание молодежных патриотических клубов. "Ночным волкам" Российский союз молодежи (РСМ) выделил 12 млн на молодежный центр "Патриот" в Севастополе.

Оператор-дискаунтер Tele2 начал продажи сим-карт в Москве и области

Оператор-дискаунтер Tele2 сегодня начал продажи сим-карт в Москве и области, пишет РБК. К новому для столицы оператору подключились уже более 10 тысяч абонентов. Сим-карты продаются в собственных монобрендовых салонах, торговых центрах, в салонах ретейлеров "Связной" и "Евросеть", в отделениях "Почты России", магазинах "Пятерочка" и др.

Адвокатам наказали быть скромней

Федеральная палата адвокатов России создала специальную рабочую группу, которая пропишет правила поведения адвокатов в Интернете, сообщает "Российская газета". За нарушение этики в Сети адвоката будет ждать не только неприятный разговор с коллегами, но и, возможно, наказание.