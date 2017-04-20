Форма поиска по сайту

Новости

20 апреля 2017, 09:24

Экономика

Леонид Михельсон остался самым богатым бизнесменом в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российский бизнесмен Леонид Михельсон второй год подряд возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в в 18,4 миллиарда долларов.

Леонид Михельсон – совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк". Ему 61 год и он проживает в Москве. Владеет 24,76 процента акций "Новатэка" и 34,18 процента акций "Сибура". Женат, имеет двоих детей.

Вторую строчку рейтинга занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Третье место занял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. его состояние эксперты оценили в 16,1 миллиарда долларов.

Рейтинг богатейших бизнесменов России 2017 года стал для для Forbes 14-м по счету. За 2016-й год общее состояние 200 богатейших бизнесменов выросло на 100 миллиардов долларов до 460 миллиардов.

Основными драйверами роста состояний богатейших российских бизнесменов стали укрепление рубля и благоприятная ситуация на сырьевых рынках.

