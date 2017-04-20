Леонид Михельсон остался самым богатым бизнесменом в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российский бизнесмен Леонид Михельсон второй год подряд возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в в 18,4 миллиарда долларов.

Леонид Михельсон – совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк". Ему 61 год и он проживает в Москве. Владеет 24,76 процента акций "Новатэка" и 34,18 процента акций "Сибура". Женат, имеет двоих детей.

Вторую строчку рейтинга занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Третье место занял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. его состояние эксперты оценили в 16,1 миллиарда долларов.