Названы самые высокооплачиваемые певицы 2016 года

Forbes выпустил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире.

Первое место досталось 26-летней Тейлор Свифт, заработавшей за год около 170 миллионов долларов. Пробиться на самую вершину рейтинга ей удалось благодаря успешному концертному туру "1989", продаже трех миллионов пластинок и гонорарам за рекламу для диетической "Колы", Apple и обувной фирмы Keds.

Второе место досталось британской певице Адель, получившей за год 80,5 миллиона долларов. Заработать такую весьма симпатичную сумму Адель удалось благодаря альбому "25", который в текущем году заслуженно носит звание самого продаваемого.

Замыкает тройку лидеров Мадонна, заработавшая 76,5 миллиона долларов во многом благодаря своему туру Rebel Heart.

28-летней американской певице Рианне почти удалось обогнать королеву британской поп-сцены – заработав на полтора миллиона долларов меньше, чем Мадонна, она оказалась на четвертой строчке рейтинга. Вслед за Рианной с прибылью 54 миллиона долларов расположилась Бейонсе.

Шестое место досталось лидеру прошлогоднего рейтинга Кэти Перри – ее годовой заработок составил 41 миллион долларов. В топ-10 также попали Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Шанайя Твейн и Селин Дион.

По сравнению с прошлым годом, десятку покинули Леди Гага и Мэрайя Кэри.