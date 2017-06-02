Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 12:57

Культура

Бондарчук попросил у Фонда кино 250 миллионов рублей на новую часть "Притяжения"

Фото: m24.ru

Режиссер Федор Бондарчук запрашивает у Фонда кино 250 миллионов рублей на съемки второй части фантастического фильма "Притяжение II". Об этом сообщает "Интерфакс".

Бондарчук напомнил, что первый фильм вышел в январе 2017 года, собрал почти 1,1 миллиарда рублей, а также был продан в 74 страны.

"Вторая часть – та же команда. У нас появились китайские сопродюсеры, китайские актеры. Все в два раза масштабнее", – рассказал режиссер на очной защите проектов компаний-лидеров российского кинопроизводства, претендующих на господдержку.

По его словам, общий бюджет новой картины составляет 645 миллионов рублей.

Кроме того, Федор Бондарчук планирует экранизировать сценарий, написанный в 1970-х годах Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским.
По словам продюсера Александра Роднянского, новый фильм под названием "Венские каникулы" может стать лидером кинопроката.

На съемки фильма создатели запросили у Фонда кино 250 миллионов рублей, уточнив, что общий бюджет картины составит 750 миллионов рублей. Планируется, что "Венские каникулы" выйдут в прокат в конце 2018 – начале 2019 года.

"Притяжение" – российский фантастический фильм режиссера Федора Бондарчука. Премьера картины в России состоялась 26 января 2017 года.
В фильме рассказывается о первом столкновении человечества с инопланетным разумом, состоявшемся в московском районе Чертаново. Главные роли исполнили Александр Петров и Ирина Старшенбаум.
Фонд кино Федор Бондарчук новый фильм новости культурного мира

