Власти Москвы договорились о сотрудничестве с Филиппинами

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Власти Москвы договорились развивать партнерские связи с Филиппинами, сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Договоренность достигнута в ходе встречи руководителя ведомства Сергея Черемина и посла Филиппин Карлоса Демейка Сорреты.

"Стороны отметили положительную динамику сотрудничества между Москвой и Филиппинами, обсудили потенциал взаимодействия в области торговли, сельского хозяйства, туризма и культурных обменов", – говорится в сообщении.

Ранее состоялись переговоры Москвы с представителем Габонской Республики. Стороны договорились о развитии двусторонних связей и налаживании сотрудничества Москвы и Либревиля в области градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры и утилизации отходов.