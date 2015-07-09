Изабель Юппер приезжает в Москву на Чеховский фестиваль

Фото: chekhovfest.ru

C 13 по 17 июля в рамках фестиваля имени Чехова пройдет показ спектакля "Ложные признания" (на сцене Театра Моссовета), созданный труппой театра "Одеон" (Франция). Главную роль исполнит Изабель Юппер, обладательница призов Канского и Венецианского кинофестивалей и BAFTA.

Юппер исполнит роль Араминты в спектакле по комедии Мариво ""Ложные признания" в постановке швейцарца Люка Бонди.

Первая постановка "Ложных признаний" состоялась 16 марта 1737 года итальянской труппой и не имела успеха. Однако спустя год комедия Мариво начинает пользоваться популярностью. Отдельным изданием пьеса вышла в 1738 году и затем была включена во все собрания сочинений Мариво. В настоящее время "Ложные признания" – одна из наиболее успешных пьес Мариво, выдержавшая многочисленные постановки.

Юппер снималась в таких фильмах, как "8 женщин","Пианистка", "Мадам Бовари", "Церемония" и др. Актриса работает в основном с режиссерами французского и европейского "авторского кино" (Вернер Шретер, Серж Бозон), авангардными театральными режиссерами, такими, как Роберт Уилсон, и почти не появляется в фильмах развлекательных массовых жанров.