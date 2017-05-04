Костюмированный парад-флешмоб пройдет на фестивале "Московская весна"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

С площадки на Тверском бульваре 5 мая в 17:00 стартует костюмированный парад-флешмоб, который пройдет в рамках фестиваля "Московская весна", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К параду в этом году присоединится и участвовавший в конкурсе "Московская весна a capрella" хор "Русский формат", являющийся лауреатом международных фестивалей. Музыканты, помимо всего прочего, выступали в Историческом музее Московского Кремля, Мариинском театре, на Поклонной горе и даже в столичной подземке.

Костюмированное действие начнется с танца актеров, переодетых в полицейских, рабочих и врачей. К мероприятию смогут присоединиться все желающие.

Процессия пройдет по Тверскому бульвару в сопровождении джазового оркестра New Life Brass имени Тимофея Докшицера. Завершит мероприятия музыкально-танцевальный флешмоб на Пушкинской площади.