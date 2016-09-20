Актер Николас Кейдж рассказал о своей любви к Достоевскому

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Голливудский актер Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер", в котором сыграл главную роль. Об этом пишет ТАСС.

Актер впервые приехал в Россию и сказал, что у него уже есть план, где погулять и какие столичные достопримечательности посетить. Еще он признался, что очень любит русскую литературу: "Я уважаю вашу историю, литературу, я был зачарован вашим балетом. Я люблю Достоевского, особенно "Братьев Карамазовых", и особенно Дмитрия Карамазова. Я всегда соотносил себя с ним, сопереживал. Правда, я понимаю, что лучше читать Достоевского в подлиннике", – пояснил он.

Также Кейдж рассказал, что ему понравились фильмы "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Трудно быть богом" Алексея Германа и "Солярис" Андрея Тарковского.

Картина "Крейсер" (реж. Марио Ван Пиблз) рассказывает о событиях 1945 года, когда японские войска отправили крейсер ВМС США ко дну Тихого океана. В российский прокат фильм выйдет 22 сентября.