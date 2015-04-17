Телеканал "Москва 24" проведет мастер-классы по технике речи

18 апреля в концертном зале "Луначарский" состоится мастер-класс "Красивая Речь – Часть Вашего Имиджа". Вести его будет Вера Коцюба, голос телеканала "Москва 24", доктор центрального телевидения, журналист, педагог по подготовке ведущих для телеканалов "Москва 24", "Россия 24", "Москва Доверие", автор и ведущая телевизионных и радиопрограмм.

В рамках мастер-класса гости смогут поставить голос, улучшить артикуляцию и осанку, настроить дыхание, правильную интонацию, темп и ритм речи, сделать голос "звучащим" и уверенным.

Время: с 14.00 по 15.00.

После состоится мастер-класс "Секретные техники уверенной и убедительной речи" от Федора Баландина и Веры Коцюба. Общение с гуру телеканала "Москва 24" поможет начинающим спикерам освоить особенности успешных публичных выступлений – от построения речи до мимики и жестов. Работа спикера будет разобрана на конкретных видео-примерах и реальных техниках.

Время: с 15.00 до 16.00.