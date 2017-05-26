Цукерберг закончил обучение в Гарварде спустя 12 лет после ухода

Фото: DPA/ТАСС/Kay Nietfeld

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета, сообщает "Лента.ру". Новость об этом событии глава компании опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

Там он обратился к своей маме, рассказав о выполненном обещании вернуться в вуз и завершить учебу.



Цукерберг получил ученую степень в области права.

Изначально Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. Будучи студентами, он и трое друзей создали социальную сеть Facebook. Цукерберг ушел из вуза после второго курса, чтобы заниматься развитием соцсети.