26 мая 2017, 07:33

Технологии

Цукерберг закончил обучение в Гарварде спустя 12 лет после ухода

Фото: DPA/ТАСС/Kay Nietfeld

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета, сообщает "Лента.ру". Новость об этом событии глава компании опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

Там он обратился к своей маме, рассказав о выполненном обещании вернуться в вуз и завершить учебу.


Цукерберг получил ученую степень в области права.

Изначально Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. Будучи студентами, он и трое друзей создали социальную сеть Facebook. Цукерберг ушел из вуза после второго курса, чтобы заниматься развитием соцсети.

