Исполком РФС не принимал никакого решения по Капелло – Анохин

Сергей Анохин. Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Исполком Российского футбольного союза не принимал никакого решения об отставке или продолжении работы Фабио Капелло в качестве главного тренера сборной России. Об этом в беседе с корреспондентом m24.ru рассказал президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Никакого непосредственного решения по ситуации с Фабио Капелло исполком РФС не принимал. Журналисты меня неправильно поняли. На заседании приняли решение поручить руководству РФС – исполняющему обязанности президента Никите Симоняну и генеральному директору Александру Алаеву – вести переговоры с Капелло. Не по расторжению, а просто по контракту", – подчеркнул Анохин.

Стоит отметить, что буквально несколько минут назад Симонян заявил, что никакого решения по Капелло организация еще не приняла.

"Это очень непростой вопрос. На сегодняшний день Капелло не снят", – прокомментировал Симонян ситуацию с отставкой Капелло.

Работой итальянского наставника сильно недовольны как болельщики, так и эксперты. Сборная России под его руководством проваливает отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу. Россияне набрали всего 8 очков и серьезно отстают от австрийцев и шведов.

Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была "технической", а с Молдавией подопечные Капелло разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет подопечным Капелло неплохие шансы на участие в Евро-2016.