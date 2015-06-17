Отставку Капелло обсудят 24 июня на заседании исполкома РФС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Возможную отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России по футболу обсудят на заседании исполкома РФС. Оно состоится 24 июня, сообщается на официальном сайте организации.

По данным СМИ, руководство Российского футбольного союза уже приняло предварительное решение об отставке Капелло. Однако окончательно вопрос будет решен только к началу июля. Ситуация осложняется тем, что РФС в настоящее время не имеет президента, ведь Николай Толстых отправлен в отставку, а новый глава организации еще не избран. Пока обязанности президента исполняет вице-президент РФС Никита Симонян.

Вдобавок, РФС испытывает серьезные проблемы с деньгами и никак не может полностью погасить задолженность по зарплате перед тренером. Не успели справиться с долгом еще за прошлый год, как тут же образовалась задолженность за два месяца. Состояние финансов РФС не позволяет организации выплатить колоссальную неустойку Капелло.

Итальянцем недовольны из-за слабой игры сборной России. В текущем отборочном турнире национальная команда страны угодила в не самую сильную группу к Австрии, Швеции, Черногории, Молдавии и Лихтенштейну. Однако после шести поединков подопечные Капелло набрали только 8 очков.

Стоит отметить, что итальянец тренирует сборную России по футболу с 2012 года. Под его руководством национальная команда успешно прошла отбор к чемпионату мира 2014 года в Бразилии. Правда, на мундиале команда России провалилась, не выиграв ни одного матча.