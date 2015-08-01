РФС начал выплачивать неустойку Фабио Капелло

Фото: ТАСС/Фабио Капелло

Российский футбольный союз начал процесс выплаты неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло. Экс-наставнику был переведен первый транш, сообщает телеканал "Москва 24".

Сумма неустойки не разглашается, но по имеющимся данным, составляет около 15 миллионов евро. Погасить всю сумму необходимо до конца сентября.

Деньги предоставил российский бизнесмен Алишер Усманов. По предварительным данным, безвозмездно.

Напомним, в середине июля Капелло был отправлен в отставку.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет россиянам неплохие шансы на участие в Евро-2016.