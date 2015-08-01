Форма поиска по сайту

01 августа 2015, 14:23

РФС до конца сентября должен полностью выплатить компенсацию Капелло

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз до конца сентября должен полностью рассчитаться с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. Об этом в эфире телеканала "Россия 2" заявил министра спорта Виталий Мутко.

По его словам, бизнесмен Алишер Усманов выплатил первый транш отступных по контракту.

"Мы прекратили контракт (с Капелло) по ободному согласию. Хочу поблагодарить Алишера Усманова за то, что и помог в сложную минуту покрыть долг, и сейчас первый транш помог нам заплатить при расторжении контракта. У нас остается до конца сентября оставшийся контракт реализовать", - сказал Мутко.

Напомним, РФС объявил о расторжении контракта с Капелло по соглашению сторон 14 июля. По данным СМИ, итальянский специалист получит порядка 6 миллионов евро компенсации.

