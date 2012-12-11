Приставы рекомендуют москвичам отдать все долги перед Новым годом

"Формула качества": Кто имеет право не выпускать должников за границу

Москвичам, желающим провести новогодние каникулы за рубежом, необходимо заранее обратиться в службу судебных приставов и поинтересоваться о наличии долгов.

Об этом предупреждает пресс-служба УФСПП по Москве. В ведомстве напоминают, что при уклонении от наложенных судом обязательств должникам могут временно ограничить выезд из России.

Стоит отметить, что даже незначительная сумма долга не препятствует вынесению такого постановления. Правда, в отношении должников данная мера применяется разумно. Все зависит не только от размера задолженности, но и от злостности неплательщика и от желания взыскателя написать на должника заявление об ограничении выезда из страны.

Поэтому, прежде чем чем планировать отпуск за рубежом, стоит обратиться в службу судебных приставов и уточнить, есть ли у вас непогашенные долги и не запрещен ли вам выезд за границу.

Если же вы узнаете о своем ограничении в последний момент, то отпуск может быть сорван даже в случае погашения задолженности. Процедура отмены постановления об ограничении выезда из России достаточно длительная: она занимает 2-3 недели. Нужно будет в полном объеме выполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе. И только после предъявления документов, подтверждающих выполнение всех условий, судебный пристав-исполнитель отменит временное ограничение.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте УФССП по Москве, зайдя в раздел "Информационные системы", а затем в подраздел "Банк данных исполнительных производств". Также данные о наличии исполнительного производства в отношении вас можно получить на Едином портале государственных услуг.

Если же вы внезапно обнаружили, что у вас есть долги, то выяснять наличие ограничений на выезд за рубеж придется уже не по интернету. Для этого будет необходимо лично обратиться в отдел судебных приставов по месту регистрации. Аналогичную информацию можно получить в аппарате УФСПП по Москве по адресу: Бутырский вал, дом 5, кабинет 212.

Кроме того, с 17 по 21 декабря 2012 года в столичном управлении ФССП будет работать телефон горячей линии: 8 (499) 270-59-24. По нему москвичи смогут получить информацию об ограничении на выезд за пределы России.