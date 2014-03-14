ФСО спросит у россиян их мнение о власти и мигрантах

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба охраны намерена провести соцопрос среди россиян на тему их отношения к власти, протестам и мигрантам.

Как пишет газета "Ведомости", первый этап исследования будет посвящен изучению отношения граждан к Владимиру Путину, полпредам президента, губернаторам, партиям и протестным настроениям.

Опросы пройдут в апреле, июне и ноябре, итоги исследования получат управление президента по внутренней политике, Совет безопасности и полпреды президента.

Запланированное количество респондентов – по 45 тысяч человек.

Второй этап, который пройдет в середине марта и октябре, должен выяснить отношение россиян к реализации майских указов Путина, межнациональным отношениям и оценке деятельности губернаторов в этих сферах.

В исследовании будут участвовать уже меньше людей – по 35 тысяч в каждом опросе.

Кроме того, небольшие (по 2-6 тысяч человек) опросы будут посвящены введению школьной формы, уровню охраны краснокнижных животных, влиянию СМИ на общественное мнение, отношению к госсимволам и к деятельности власти по противодействию фальсификации истории Второй мировой войны.