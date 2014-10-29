В России запретили вещества, входящие в состав "спайсов-убийц"

В России запретили "спайсы-убийцы"

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков добилась запрета трех веществ, которые вызвали массовые отравления месяц назад. Речь идет о так называемых "спайсах-убийцах", передает телеканал "Москва 24".

Ранее в больницы с отравлениями попали более двух тысяч человек. Для нескольких десятков курение оказалось смертельным. Запретить два новых наркотических и одно психотропное вещество удалось в рекордно короткий срок.

Однако главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что запрета трех веществ недостаточно для решения проблемы употребления наркотика. Нужен комплексный подход, включающий профилактику наркомании.

"Необходимо не только добиваться снижения предложения на рынке, но и снижать спрос на наркотики. Без этого всегда будут люди, которые захотят продавать их", - приводит слова Брюна МИА "Россия сегодня". Он добавил, что список запрещенных веществ будет только пополняться.

Ранее M24.ru сообщило, что московская полиция начала выявлять инициаторов SMS-рассылок с рекламой "спайсов", а также начала мониторинг интернет-ресурсов, где предлагается купить курительные смеси. Об этом M24.ru рассказал начальник главного столичного управления МВД Анатолий Якунин.

В ГУ МВД по Москве добавили, что за период с 10 июля по 1 октября 2014 года полицейские обнаружили 24 сайта с информацией о возможности приобретения курительных смесей. "По каждому из выявленных направлений проводится исследование на предмет установления признаков незаконной рекламы наркотических средств", - пояснили в столичном главке.

Якунин добавил, что правительство города также финансирует лабораторию в Первом медицинском университете им. И.М. Сеченова, где ученые ищут и выявляют аналоги "спайсов" и вносят в список прекурсоров - веществ, которые используют для изготовления наркотиков.

Напомним, с начала года сотрудники органов внутренних дел Москвы возбудили более 1 тысячи уголовных дел по фактам незаконного оборота курительных смесей, задержано свыше 1100 лиц, изъято порядка 18 кг спайсов. Сотни россиян ежемесячно травятся курительными смесями.