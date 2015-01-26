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26 января 2015, 18:41

ФСИН усовершенствовала электронные браслеты

ФСИН новые технологии электронные браслеты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Федеральная служба исполнения наказаний России начала использовать усовершенствованные электронные браслеты. Срок службы устройства увеличен с трех до семи лет за счет применения энергосберегающих технологий.

Кроме того, ремешок браслета стал цельным, на нем нет замка, что уменьшает вероятность его разрыва и ложного срабатывания электронного устройства.

В Москве и некоторых других территориальных органах ФСИН эксплуатация браслетов уже начата, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

В прошлом году ФСИН закупила 18 тысяч комплектов новых электронных браслетов, а их замена будет происходить по мере выхода из строя старых устройств.

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На старые модели электронных браслетов жаловались фигуранты уголовных дел, находящихся под домашним арестом.

Так, главная фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева утверждала, что из-за низкого качества браслета часто происходили ложные срабатывания. Оппозиционер Алексей Навальный, посчитав домашний арест после объявления приговора незаконным, срезал электронный браслет.

Как уточнили в ведомстве, на Навальном была старая модель браслета. Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, обвиняемый в хищении акций предприятий, входящих в ТЭК Республики Башкортостан, носил модернизированную модель браслета.

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