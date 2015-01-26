ФСИН усовершенствовала электронные браслеты

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Федеральная служба исполнения наказаний России начала использовать усовершенствованные электронные браслеты. Срок службы устройства увеличен с трех до семи лет за счет применения энергосберегающих технологий.

Кроме того, ремешок браслета стал цельным, на нем нет замка, что уменьшает вероятность его разрыва и ложного срабатывания электронного устройства.

В Москве и некоторых других территориальных органах ФСИН эксплуатация браслетов уже начата, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

В прошлом году ФСИН закупила 18 тысяч комплектов новых электронных браслетов, а их замена будет происходить по мере выхода из строя старых устройств.

На старые модели электронных браслетов жаловались фигуранты уголовных дел, находящихся под домашним арестом.

Так, главная фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева утверждала, что из-за низкого качества браслета часто происходили ложные срабатывания. Оппозиционер Алексей Навальный, посчитав домашний арест после объявления приговора незаконным, срезал электронный браслет.

Как уточнили в ведомстве, на Навальном была старая модель браслета. Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, обвиняемый в хищении акций предприятий, входящих в ТЭК Республики Башкортостан, носил модернизированную модель браслета.