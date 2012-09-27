В Москве проходят учения по противодействию ядерному терроризму

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 27 сентября, в Москве начались международные учения по противодействию ядерному терроризму.

"Сегодня в Москве началось международное показательное учение "Страж-2012" в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма, провозглашенной 15 июля 2006 года в Санкт-Петербурге президентами России и США и охватывающей более 80 стран", - сообщили ИТАР-ТАСС в ФСБ.

Во время учений представят технологические разработки Министерства обороны и государственной корпорации "Росатом" в области ядерных материалов. Также будет показана работа спецподразделений службы безопасности.

В мероприятии примут участие представители 58 государств и наблюдатели из МАГАТЭ, Интерпола, Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью.