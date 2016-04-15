Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 10:58

Безопасность

Машину ФСБ "Каратель" показали в боевой обстановке

Фото: nac.gov.ru

Национальный антитеррористический комитет показал бронемашину ФСБ "Фалькатус" (ранее известную как "Каратель") в боевой обстановке, фотографии опубликованы на сайте НАК.

Машина была задействована в ночь на 15 апреля в Гунибском районе Дагестана, там ФСБ проводила операцию против боевиков. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

На применении "Фалькатуса" комитет не стал акцентировать внимание. Помимо броневика, на опубликованной НАК записи видна другая машина – вероятно, "Тигр", но с закрытой поворотной башней.

Напомним, разработка бронемашин "Фалькатус" ведется с 2008 года, а первые фотографии появились в начале 2012 года. Техника выполнена на базе шасси раллийного КамАЗа, внутри может разместиться отряд из 10 человек. Другие параметры броневиков пока неизвестны.

