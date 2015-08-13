Фото: ТАСС/Юрий Машков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит обыски в двух московских офисах группы Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей.

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на источник в правоохранительных службах, проведение обысков проходит в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег.

Обыски ведутся в офисах на Спиридоновке и в Чертанове. В пресс-службе компании отметили, что следственные действия связаны с деятельностью одного из контрагентов компании.

В феврале текущего года правоохранительные органы уже проводили обыски в офисах Qiwi. Тогда запрос правоохранительных органов касался работы партнеров Qiwi Банка.

Группа Qiwi была учреждена в 2007 году Mail.Ru Group и менеджментом холдинга. В ее состав входят платежный сервис Qiwi, Qiwi Кошелек, Qiwi Банк, коммуникационная система Qiwi Реклама, производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах "Лото Интегратор".

Qiwi управляет крупнейшей платежной системой в России, которая обслуживает ежемесячно до 70 миллионов плательщиков. Акционерами компании являются Mail.ru, топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui.