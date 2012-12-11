Почти сотню терактов предотвратили в России за год

С начала года сотрудники правоохранительных органов предотвратили почти сотню террористических преступлений. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

В 2012 году на территории России предотвратили 92 теракта, задержали свыше 600 боевиков и их пособников, в том числе 48 главарей бандформирований.

"Это способствовало раскрытию таких резонансных преступлений, как подрывы, совершенные смертниками в 2010 году на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк Культуры", в 2011 году – в аэропорту "Домодедово", в текущем году – на посту ДПС в Махачкале и ряда других", – заявил Бортников. Его слова передает "Интерфакс".

Также глава ФСБ отметил, что на территории России снизилось количество преступлений террористической направленности. Во многом это связано с работой в ряде северокавказских республик специальных комиссий по адаптации к мирной жизни боевиков и их пособников. Благодаря возможности реабилитации через комиссии, к мирному существованию вернулись более 60 человек.