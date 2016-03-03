Активиста Хорршра обвинили в экстремизме за публикации в соцсети

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Активисту "Яблока" и движения "Единство равных" Александру Хорршру предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности. Как сообщает Агентство "Москва", поводом послужили его публикации в социальной сети.

"Мой подзащитный обвиняется по части 2 статьи 280 УК РФ. Он опубликовал на своей странице "ВКонтакте" два поста, осуждающих действия государственной власти. Мой подзащитный признает, что публиковал эти посты и считает, что таким образом реализовывал свое конституционное право на свободу высказываний. К сожалению, реализация данного права вступает в конфликт с указанной статьей", – цитирует агенство его адвоката Сергея Бадамшина.

25 февраля Хорршр был допрошен по данному делу сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Также в его квартире был проведен обыск.

Напомним, в ноябре 2015 года Хорршр вместе с другими активистами приговаривался судом к административному аресту на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции, после того как они вывесили на строительных лесах высотки на Котельнической набережной флаг Украины.

Напомним, в Московский окружной военный суд направлено дело студентки столичного медвуза Патимат Гаджиевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма.

Уголовное дело в отношении нее было возбуждено после размещения ею в соцсети в ноябре прошлого года изображения флага запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).