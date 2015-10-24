Форма поиска по сайту

Новости

24 октября 2015, 20:27

ФМС будет автоматически проверять у мигрантов оплату патента на работу

Федеральная миграционная служба (ФМС) России совместно с Федеральным казначейством разработала механизм автоматической проверки оплаты трудового патента. Об этом сообщает пресс-служба ФМС РФ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация обо всех оплаченных патентах будет обновляться в ежедневном режиме.

Это сделает бесполезным предоставление фальшивых бумажных квитанций об оплате разрешительного документа. Если данные о платеже своевременно не поступят в ФМС России, тогда иностранный гражданин может быть привлечен к административной ответственности, вплоть до аннулирования патента и закрытия въезда в Российскую Федерацию.

Напомним, новый порядок трудоустройства мигрантов в России вступил в силу с 1 января этого года. Граждане из безвизовых стран могут работать в компаниях и у индивидуальных предпринимателей по патентам. Срок действия документа – до года. Продлить его можно автоматически в зависимости от оплаченной суммы. Информация в базе для проверки обновляется ежедневно,

По данным ФМС, в текущем году было более 1,5 миллионов патентов. В региональные бюджеты поступило около 24,2 миллиарда рублей, что в 1,7 раз превышает аналогичный показатель 2014 года - 14 миллиарда рублей.

Как ранее сообщил глава департамента экономической политики Максим Решетников, на 1 июля в Москве было выдано 300 тысяч патентов.

