За полгода были депортированы почти 6 тысяч мигрантов

ИТАР-ТАСС

В первом полугодии 2012 года были выдворены из России около 6 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся в Москве и Подмосковье, информирует РИА Новости.

"Органами УФМС по Москве выдворено с территорий Российской Федерации 3945 человек, по Московской области - 1801 человек", - пояснили в пресс-службе Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ.

По данным ведомства, за минувшие полгода в городе на учет было поставлено 888 тысяч иностранцев, в Московской области было зарегистрировано 546 тысяч мигрантов.